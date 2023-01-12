Появились оценки и релизный трейлер One Piece Odyssey

Bandai Namco и студия Ilca выпустили релизный трейлер ролевого приключения One Piece Odyssey, западный релиз которой состоится уже завтра, 13 января. Игра будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и PC (Steam).

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Критики уже начали выдавать оценки проекту — в целом они получились преимущественно положительными. На OpenCritic One Piece Odyssey набрала 76 баллов на основе 28 оценок, а на Metacritic — 75 баллов на основе 24 рецензий.

Игру называют «качественной адаптацией» исходного материала, а также удачным «переносом мира аниме в RPG». Критики хвалят боевую систему и интересный сюжет с хорошо прописанными героями и центральной темой дружбы.

При этом отмечается, что One Piece Odyssey не хватает полировки и некоторых «улучшений качества жизни игрока». Кроме того, уровень сложности проекта вряд ли понравится хардкорным фанатам JRPG, а темп игры может показаться утомительным.

One Piece Odyssey перенесёт игроков в новое приключение по миру любимой вселенной One Piece. Во время своего путешествия пираты Соломенной шляпы во главе с Монки Д. Луффи попадают в сильный шторм. Буря выбрасывает их на тропический остров, однако члены экипажа теряют друг друга. Тогда Луффи решает отыскать своих друзей и найти способ выбраться с загадочного острова. На пути его поджидают опасные враги, ужасающие силы природы и другие неожиданные сюрпризы.