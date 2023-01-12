Ubisoft Massive объяснила долгую разработку Avatar: Frontiers of Pandora

Магнус Янсен из Ubisoft Massive Entertainment, креативный директор Avatar: Frontiers of Pandora, обсудил амбициозность проекта и его долгую разработку.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Frontiers of Pandora должна раскрыть ещё неизведанную область Пандоры из киносаги Джеймса Кэмерона, погрузив игроков в события, которые происходят в промежутке между двумя фильмами. Одна из самых захватывающих задач разработчиков заключалась в том, чтобы создать живой и «реагирующий» мир, населённый уникальными существами и новыми персонажами.

Игровая Пандора должна учитывать меняющуюся погоду и поведение местных обитателей. К счастью, у Massive Entertainment уже есть опыт работы над открытыми мирами в Assassin's Creed: Revelations, Far Cry 3 и Tom Clancy's The Division.

Frontiers of Pandora анонсировали в 2017 году, а первый трейлер показали только в 2021 году. По словам Янсента, долгое время разработки ушло на «создание новой части Пандоры и инструментов, необходимых для реализации игры на новейшем поколении консолей и железе для PC».

Avatar: Frontiers of Pandora — это приключенческая игра от первого лица, которая разрабатывается на движке Snowdrop (The Division) в сотрудничестве с Lightstorm Entertainment и Disney. Проект станет частью канона киносаги Кэмерона, а его релиз ожидается в следующем финансовом году (период с 1 апреля 2023 года по 30 июня 2024 года).