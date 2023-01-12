Источник: Ubisoft безуспешно пытается себя продать

Известный инсайдер и журналист Джефф Грабб рассказал, что Ubisoft уже неоднократно предлагала другим крупным компаниям слияние или покупку себя, но многие в ответ лишь смеялись. Причина в том, что Ubisoft слишком громоздкая компания.

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Грабб отметил, что особенная структура развития, которая позволила стать компании такой большой, раньше ценилась, но сейчас это проблема. Для возможного приобретения компании нужно значительно «похудеть» и провести сокращения.