Пользователи Metacritic составили топ-15 игр 2022 года

Агрегатор пользовательских и журналистских оценок Metacritic опубликовал рейтинг из 15 лучших видеоигр 2022 года, который составили посетители сайта.

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Первое место заняла игра God of War: Ragnarok, за которую проголосовали 2,6 тыс. пользователей. На втором месте с большим отрывом расположилась Elden Ring – совместный проект Хидэтаки Миядзаки и Джорджа Р. Р. Мартина набрал 1,8 тыс. очков. Тройку лидеров замкнула Horizon Forbidden West, получившая около 588 голосов. В топ-5 также вошли игра про приключения кота Stray (329 голосов) и новая jRPG для Nintendo Switch – Xenoblade Chronicles 3 (251 голос).

Редакция Metacritic обратила внимание на то, что три из пяти проектов главной пятерки являются эксклюзивами консолей Sony. Один проект – эксклюзив Nintendo. Первый же консольный эксклюзив Xbox – Vampire Survivors – расположился только на 11-м месте со 141 баллом.

Полный список из 15 лучших игр по версии пользователей Metacritic:

– God of War: Ragnarok – 2 580 голосов;

– Elden Ring – 1 788 голосов;

– Horizon Forbidden West – 588 голосов;

– Stray – 329 голосов;

– Xenoblade Chronicles 3 – 251 голос;

– A Plague Tale: Requiem – 247 голосов;

– Kirby And The Forgotten Land – 193 голоса;

– Tunic – 183 голоса;

– Sifu – 174 голоса;

– Ремейк The Last of Us Part 1 – 158 голосов;

– Vampire Survivors – 141 голос;

– Pokemon Legends: Arceus – 141 голос;

– Sonic Frontiers – 137 голосов;

– Bayonetta 3 – 131 голос;