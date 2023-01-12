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1 час назад

В продаже появилась эротическая фигурка героини игры Genshin Impact

Газета.Ru

Компания Fallen Angel Studio представила эротическую фигурку героини Сегун Райден из популярной онлайн-игры Genshin Impact. Соответствующий лот появился на сайте онлайн-магазина Game Harbors.

В продаже появилась эротическая фигурка героини игры Genshin Impact
Фото: Газета.ruГазета.ru

Фигурка сделана из полиуретана и резины. Сегун Райден в исполнении Fallen Angel Studio имеет масштаб один к четырем, то есть габариты фигурки равны 54 см в высоту, 31 см в ширину и 31 см в глубину. По умолчанию модель одета в фиолетовый купальник бикини.

Также Fallen Angel продает фигурку Райден с теми же параметрами, но одетую в костюм типа кэжуал, в который входят синие джинсы и свитер с большим вырезом на груди.

Фигурки поступят в продажу в четвертом квартале 2023 года, однако предзаказ можно оформить уже сейчас. Версия с купальником стоит 1780 малазийских ринггитов, что равно примерно 28 тыс. руб. В свою очередь Райден в одежде обойдется уже в 2280 ринггитов, что равно 35,5 тыс. руб. Обе модели будут выпущены лимитированным тиражом.

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