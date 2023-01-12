В продаже появилась эротическая фигурка героини игры Genshin Impact

Компания Fallen Angel Studio представила эротическую фигурку героини Сегун Райден из популярной онлайн-игры Genshin Impact. Соответствующий лот появился на сайте онлайн-магазина Game Harbors.

Фото: Газета.ru Газета.ru

Фигурка сделана из полиуретана и резины. Сегун Райден в исполнении Fallen Angel Studio имеет масштаб один к четырем, то есть габариты фигурки равны 54 см в высоту, 31 см в ширину и 31 см в глубину. По умолчанию модель одета в фиолетовый купальник бикини.

Также Fallen Angel продает фигурку Райден с теми же параметрами, но одетую в костюм типа кэжуал, в который входят синие джинсы и свитер с большим вырезом на груди.