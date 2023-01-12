Белла Рэмси прокомментировала критику образа Элли в The Last of Us

Белла Рэмси («Игра престолов») прокомментировала критику её образа Элли в экранизации The Last of Us от HBO Max.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Выбором актрисы на партию героини оказались довольны далеко не все пользователи, часто упоминая этот момент при обсуждении грядущего проекта. Судя по всему, мимо Рэмси подобные жалобы не прошли незамеченными.

Актриса, похоже, сильно переживала относительно своей работы и во время съёмок — она призналась, что только недавно у неё появилась вера в собственные силы и актёрские умения. Но Рэмси всё равно подозревает, что подобное состояние не продлится долго, а следом снова возникнут сомнения.

Шоураннер сериала Крэйг Мэйзин («Чернобыль») уже отмечал, что считает выбор актрисы на роль подходящим. Он не был уверен, что кандидатуру одобрит Нил Дракманн, но тот согласился с автором адаптации его творения.