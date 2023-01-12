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11 минут назад

Белла Рэмси прокомментировала критику её образа Элли в The Last of Us

Игромания.ру

Белла Рэмси («Игра престолов») прокомментировала критику её образа Элли в экранизации The Last of Us от HBO Max.

Белла Рэмси прокомментировала критику образа Элли в The Last of Us
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Выбором актрисы на партию героини оказались довольны далеко не все пользователи, часто упоминая этот момент при обсуждении грядущего проекта. Судя по всему, мимо Рэмси подобные жалобы не прошли незамеченными.

Актриса, похоже, сильно переживала относительно своей работы и во время съёмок — она призналась, что только недавно у неё появилась вера в собственные силы и актёрские умения. Но Рэмси всё равно подозревает, что подобное состояние не продлится долго, а следом снова возникнут сомнения.

Шоураннер сериала Крэйг Мэйзин («Чернобыль») уже отмечал, что считает выбор актрисы на роль подходящим. Он не был уверен, что кандидатуру одобрит Нил Дракманн, но тот согласился с автором адаптации его творения.

Премьера сериала состоится на HBO Max уже 15 января, а недавно в сети как раз появилась пара отрывков с Элли.

Игры,Нил Дракманн,
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