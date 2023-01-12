В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
7 часов назад

Релизный трейлер ремейка Dead Space выпустили раньше из-за утечки

Чемпионат.com

Релизный трейлер ремейка Dead Space планировали выпустить сегодня в 19:00 по московскому времени. Примерно за 10 часов до премьеры в Сеть утёк этот самый трейлер.

Релизный трейлер ремейка Dead Space выпустили раньше из-за утечки
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Судя по всему, именно из-за утечки Electronic Arts решила выпустить трейлер раньше назначенного срока — официальный ролик уже доступен для просмотра. В нём показали геймплейные фрагменты, а также сюжетные моменты. Без контекста сложно понять, что происходит в трейлере, но уже проходившие игру люди поймут, что и к чему.

Разработкой ремейка Dead Space занимается студия EA Motive. Релиз состоится уже 27 января на ПК, PS5 и Xbox Series. В игре не будет поддерживаться русский язык — даже субтитры не переведут. Это связано с санкциями против России.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители