«Айзек, это я»: вышел релизный трейлер ремейка Dead Space

Авторы ремейка Dead Space из студии Motive представили релизный трейлер своего переосмысления оригинала.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Ролик успели «слить» в сеть за день до релиза, но позже сами создатели представили официальную версию видео. В нём игрокам напоминают о завязке истории космического инженера Айзека Кларка и демонстрируют различные события из сюжета.

Кларку, как и в оригинале, предстоит отправиться на корабль USG «Ишимура», где произошло нечто ужасное. И последствия этих событий могут повлиять на судьбу всего человечества.