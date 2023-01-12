Microsoft сделает Xbox самыми экологичными консолями в мире

Microsoft решила сделать консоли Xbox более экологичными. К 2030 году компания планирует достичь со своих игровых платформ отрицательного объёма углеродных выбросов. Для реализации этой идеи корпорация уже предприняла несколько шагов.

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Режим Shutdown

Microsoft разработала для линейки Xbox Series режим Shutdown, который скоро станет доступен по умолчанию всем пользователям. В этом режиме устройства потребляют в 20 раз меньше энергии, чем в стандартном состоянии ожидания.

По словам экспертов из Microsoft, две консоли с включённым режимом Shutdown способны в течение года сократить количество выбросов углерода на эквивалент объёма вещества, которое одно дерево поглощает за 10 лет.

Shutdown уже по умолчанию включён у всех участников программы тестирования. В ближайшем будущем режим станет доступен всем пользователям Xbox. Это касается и владельцев платформ линейки Xbox One.

Обновления для уничтожения углеродного следа

Microsoft также планирует обновлять консоли и игры именно тогда, когда в электросеть поступает больше электроэнергии, которую генерируют источники с низким уровнем выбросов углекислого газа. Это нововведение будет распространяться на страны, где данные о выбросах находятся в открытом доступе. Аналогичный режим апдейтов станет доступным и для ПК с Windows 11.

Режим «Активные часы»

Кроме всего прочего, компания готовит функцию «Активные часы». Чтобы она работала надлежащим образом, пользователю нужно будет предоставить информацию о времени, когда он активно пользуется платформой. В это время устройство будет работать без ограничений, а в остальные часы энергопотребление консоли снизится до 0,5 Вт. В активном режиме приставка в среднем потребляет от 10 до 15 Вт.