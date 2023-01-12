В Ubisoft начались сокращения на фоне озвученных проблем

По данным Kotaku, внутри Ubisoft уже стартовали сокращения на фоне финансовых проблем студии и отмены трёх игр — они начались ещё прошлой осенью.

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Компания спишет порядка 537 млн долларов расходов, связанных с грядущими и закрытыми проектами, исследованиями и тому подобным. Ещё в ближайшие два года Ubisoft планирует сократить расходы из своего бюджета в размере около 215 млн долларов с помощью реструктуризации.

Неназванные сотрудники фирмы сообщили СМИ, что они уже наблюдают последствия решений руководства, включая те же самые увольнения. По официальным данным, было сокращено уже 27 человек.

Кроме того, уменьшилось число доступных вакансий, на которых ранее были заняты недавно уволенные специалисты — а контракты временных работников стали продлевать реже.При этом Skull and Bones, которую перенесли в шестой раз, обзавелась дополнительной командой из офиса в Париже — она должна помочь авторам с релизом. Однако главой разработки всё ещё выступает Ubisoft Singapore.

В следующем финансовом году (который завершается в марте 2024 года) студия планирует выпустить ещё один крупный проект, который пока не анонсировали. В этот же период состоится выход Assassin’s Creed Mirage, Skull and Bones и Avatar: Frontiers of Pandora.