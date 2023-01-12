У Ubisoft все плохо: компания отменила еще три игры

Известный журналист и инсайдер Стивен Тотило поделился грустными новостями, связанными с Ubisoft. По его словам, компания отменила разработку ещё трёх неанонсированных игр — в дополнение к четырём закрытым тайтлам в июле 2022 года. Выходит, что издатель за последние полгода окончательно поставил крест на семи проектах.

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Ubisoft хочет сосредоточиться исключительно на своих «крупнейших брендах». Потому что продажи Mario + Rabbids: Sparks of Hope и нового выпуска Just Dance не оправдали надежд топ-менеджеров. Кроме всего прочего, релиз многострадальной Skull & Bones компания снова перенесла — в этот раз авторы планируют выпустить игру между текущим 2023 и 2024 годом.