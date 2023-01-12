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1 час назад

Игроки теперь подключают искусственный интеллект ради победы в спортивных онлайн-играх

Ferra.ruиещё 1

Геймеры начали использовать бота для игры Rocket League, обученного с помощью машинного обучения ради побед в онлайн-матчах. На это обратил редактор PC Gamer. По его словам, за 7 лет своего игрового опыта он не видел такой манеры игры в Rocket League.

Игроки научились подключать искусственный интеллект ради победы в спортивных онлайн-играх
Фото: Ferra.ruFerra.ru

“Я был настроен скептически, когда наткнулся на пост на Reddit”, – пишет редактор. “Затем я посмотрел видео. Друзья, я с сожалением сообщаю вам, что люди жульничают в Rocket League”.

Предполагаемый читер на самом деле был в одной команде с ghost_snyped, пользователем Reddit, который и разместил ролик. “Я играю в Rocket League уже семь лет и никогда не видел, чтобы человек играл подобным образом на любом уровне”, – комментирует ролик PC Gamer.

По словам редактора, в Rocket League есть виртуозные дриблеры, но было бы необычно, если бы опытный игрок “оставался настолько укорененным на поле” и так “безупречно переносил и перебрасывал мяч”.

Создатели RLGym, API, который облегчает обучение ботов Rocket League, подобных тому, что показан в ролике, знали, что их проект может быть использован для мошенничества, но это не входило в их планы. Основная идея заключается в том, что вместо того, чтобы вручную писать сценарий поведения вашего бота, вы сообщаете системе, какие результаты желательны - например, приближение мяча к воротам соперника - и затем запускаете часы и часы симуляции Rocket League, в течение которых бот постепенно "учится" достигать этих желаемых результатов.

Разработчик Rocket League сообщил PC Gamer, что ей известно о "небольшом количестве игроков", использующих бота для обмана в рейтинговой игре Rocket League. Студия говорит, что "активно ищет решения".

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