Названа официальная дата презентации новых игр Xbox

Недавние слухи оказались правдой: Microsoft действительно проведёт большой ивент, посвящённый ближайшим релизам на Xbox. Авторы обещают поделиться новой информацией о Minecraft Legends, Redfall, Forza Motorsport, а также новым апдейтом для The Elder Scrolls Online. Конференция начнётся 25 января в 23:00 мск. Следить за презентацией можно будет на YouTube и Twitch.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Присоединяйтесь к нам на презентации Developer Direct от Xbox и Bethesda, где мы расскажем о Minecraft Legends, Redfall, Forza Motorsport и The Elder Scrolls Online.