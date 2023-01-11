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1 час назад

Владельцы Facebook* отключат часть функций уже проданных VR-гарнитур Oculus Quest

Ferra.ru

Meta* в рассылке пользователям гарнитуры виртуальной реальности (VR) Oculus Quest первого поколения сообщила, что в 2024 году обслуживание этого устройства будут прекращено. До этого времени будут выходить все необходимые обновления.

Владельцы Facebook* отключат часть функций проданных VR-гарнитур Oculus Quest
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но 5 марта 2023 года пользователи Quest уже не смогут пользоваться некоторыми социальными функциями. В частности, исчезнет возможность создавать группы и присоединяться к ним.

В остальном VR-гарнитуру можно использовать, как и ранее.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

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