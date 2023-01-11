Владельцы Facebook* отключат часть функций проданных VR-гарнитур Oculus Quest

Meta* в рассылке пользователям гарнитуры виртуальной реальности (VR) Oculus Quest первого поколения сообщила, что в 2024 году обслуживание этого устройства будут прекращено. До этого времени будут выходить все необходимые обновления.
Но 5 марта 2023 года пользователи Quest уже не смогут пользоваться некоторыми социальными функциями. В частности, исчезнет возможность создавать группы и присоединяться к ним.
В остальном VR-гарнитуру можно использовать, как и ранее.
* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.