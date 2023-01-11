Новые видеокарты AMD стали выходить из строя по загадочной причине

Представители компании по ремонту видеокарт KrisFix заявили, что 48 из 60-ти неисправных видеоускорителей Radeon RX 6900 и RX 6800, которые они получили в течении трёх последних недель, не подлежат ремонту. Эксперты проведя опрос среди клиентов сначала пришли к выводу, что причина поломок — последний драйвер для этих карт, который был выпущен в декабре 2022 года. Но оказалось, что проблема не в этом.