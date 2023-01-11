Хитовую игру про Черепашек-ниндзя портировали на Android и iOS

«Только для пользователей Netflix с подпиской. Сражайтесь вместе с Леонардо, Рафаэлем, Донателло и Микеланджело, а также другими персонажами в этом ретро-файтинге в стиле 80-х. Кавабанга! Они смышленые, они зеленые и разъяренные! Сражайтесь вместе с Черепашками-ниндзя, чтобы помешать коварным планам Крэнга и Шреддера», – гласит описание тайтла в Google Play.