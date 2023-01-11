Хитовую игру про Черепашек-ниндзя портировали на Android и iOS

В Google Play и App Store состоялся релиз мобильной версии игры Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's. Но она доступна только подписчикам Netflix.
«Только для пользователей Netflix с подпиской. Сражайтесь вместе с Леонардо, Рафаэлем, Донателло и Микеланджело, а также другими персонажами в этом ретро-файтинге в стиле 80-х. Кавабанга! Они смышленые, они зеленые и разъяренные! Сражайтесь вместе с Черепашками-ниндзя, чтобы помешать коварным планам Крэнга и Шреддера», – гласит описание тайтла в Google Play.
Мобильная Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's содержит в себе весь контент из оригинальной игры, которая вышла в 2022 года на ПК и консолях.
С 2021 года Netflix развивает собственный игровой бизнес. Компания создала подразделение Netflix Gaming, которое занимается изданием мобильных игр «премиум-класса». Netflix Gaming возглавляет бывший руководитель Electronic Arts Майк Верду.
На конец 2022 года библиотека Netflix Gaming насчитывала около 40 проектов, каждый из которых бесплатно доступен подписчикам онлайн-кинотеатра.