Команду-лидера главной лиги Китая по Dota 2 обвинили в использовании читов

Организатор профессиональной лиги Dota Pro Circuit 2023 в Китае, компания Perfect World обвинила команду Knights в использовании запрещённых программ во время официальных матчей турнира.

Об этом рассказал аналитик Алексей STORM Туманов со ссылкой на китайские соцсети. Игроки коллектива по Dota 2 использовали мапхак — специально ПО, которое позволяет видеть всю карту, перемещения и действия противников.

Эту информацию также подтвердил стример Jiechu. Он заявил, что команда применяла мап-хак в недавних матчах DPC, в том числе в серии против PSG.LGD.

Perfect World уже собрала доказательства и отправила их разработчикам игры из компании Valve. После изучения информации они должны принять решение — если обвинения подтвердятся, Knights должны дисквалифицировать с DPC.