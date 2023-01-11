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43 минуты назад

Игроки возвращаются в Red Dead Redemption 2 — вестерн побил рекорд в Steam

Игромания.ру

Несмотря на то, что разработчики Red Dead Redemption 2 формально попрощались с игрой, вестерн от студии Rockstar Games продолжает привлекать игроков.

Игроки возвращаются в Red Dead Redemption 2 — вестерн побил рекорд в Steam
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Очередной пик популярности пришёлся на новогодние праздники, когда игра в очередной раз побила рекорд одновременно играющих пользователей Steam. Согласно статистике, 2 января в игре одновременно находилось 69 134 человек.

Стоит отметить, что на релизе PC-версии в декабре 2019 года количество играющих достигло максимальной отметки в 55 269 пользователей, после чего неуклонно падало, в какой-то момент опустившись до 20 тысяч. Ситуация изменилась в ноябре 2022 года, когда в вестерне было замечено 66 113 игроков, но этот рекорд не продержался и двух месяцев.

Примечательно, что речь не идёт о флэшмобе поклонников вестерна или других фанатских активностях — повышенный интерес игроков к Red Dead Redemption 2 стабильно сохраняется уже несколько недель, и даже на момент написания данной заметки Дикий Запад исследует свыше 48 тысяч виртуальных ковбоев.

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