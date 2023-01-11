Авторы Spyro могут намекать на возвращение знаменитого дракона

Разработчики из Toys For Bob представили открытку в честь планов на 2023 год, где фанаты усмотрели намёк на возвращение серии Spyro.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Франшизе про знаменитого дракона в этом году исполняется 25 лет, а сам герой как раз появился в левом верхнем углу открытки. Некоторые пользователи сети посчитали, что таким образом авторы могут намекать на новый проект про персонажа или его появление в какой-то другой игре вроде Crash Team Rumble.

Последней крупной новинкой серии был сборник обновлённых классических частей под названием Spyro Reignited Trilogy, который появился на рынке в 2018 году.