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34 минуты назад

Авторы Spyro могут намекать на возвращение знаменитого дракона

Игромания.ру

Разработчики из Toys For Bob представили открытку в честь планов на 2023 год, где фанаты усмотрели намёк на возвращение серии Spyro.

Авторы Spyro могут намекать на возвращение знаменитого дракона
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Франшизе про знаменитого дракона в этом году исполняется 25 лет, а сам герой как раз появился в левом верхнем углу открытки. Некоторые пользователи сети посчитали, что таким образом авторы могут намекать на новый проект про персонажа или его появление в какой-то другой игре вроде Crash Team Rumble.

Последней крупной новинкой серии был сборник обновлённых классических частей под названием Spyro Reignited Trilogy, который появился на рынке в 2018 году.

Кроме того, на той же открытке можно увидеть и Гоуста из Call of Duty: Modern Warfare 2 — возможно, что герой ещё появится в каком-то дополнении для оригинала.

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