Эксперт: PS5 могут сломаться только из-за разборки консоли

PlayStation 5 можно ставить в вертикальное положение и спокойно играть — с консолью ничего страшного не случится. Жидкий металл не протечёт и не повредит устройству. Как оказалось, поломаться могут только те устройства, которые ранее неаккуратно были вскрыты пользователями или ремонтировались в различных мастерских.

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«Девственные» консоли можно спокойно использовать и в вертикальном, и в горизонтальном положении. Ранее компания 68Logic заявляла, что владельцы новой платформы Sony рискуют попрощаться со своими устройствами, если они продолжат использовать их не в горизонтальном положении.