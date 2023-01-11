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56 минут назад

Авторы Deliver Us Mars вдохновлялись документалкой «Фри-соло» о скалолазе

Игромания.ру

Deliver Us Mars будет включать в себя массу механик из первой части, Deliver Us The Moon, однако в ней появятся и новые особенности. В их числе обновлённая система перемещения, которая позволит главной героине Кэти Джохансон карабкаться по горам и вертикальным поверхностям.

Авторы Deliver Us Mars рассказали, чем вдохновлялись при создании игры
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В арсенале Кэти будут сразу две альпинистские кирки, которые позволят ей взбираться на отвесные скалы. По словам геймдиректора проекта Коэна Дитмана, эта идея родилась после просмотра документального фильма.

«Нам нужна была геймплейная механика, которая ощущается волнующей. Нечто такое, что не только привязано к сюжету об исследовании относительно неизведанной поверхности Марса, но и то, что будет будоражить вас как игрока, а также высоко поднимет ставки. Заставить Кэти повиснуть на краю скалы под угрозой невозможности ослабить хватку — отличный способ сделать это.
Документальный фильм „Фри-соло“ помог родиться идее об опасности, ощущении, что это твоё последнее путешествие, если ты отпустишь руку».

Коэн Дитман

«Фри-соло» — документальная лента, повествующая о безбашенном скалолазе Алексе Хоннолде, который без какой-либо страховки взобрался на гору Эль-Капитан, расположенную в калифорнийской долине Йосемити. Её вершина находится в 910 метрах от подножия, и отчаянный скалолаз каждую секунду своего восхождения подвергался смертельной опасности.

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