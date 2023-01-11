Авторы Deliver Us Mars рассказали, чем вдохновлялись при создании игры

«Нам нужна была геймплейная механика, которая ощущается волнующей. Нечто такое, что не только привязано к сюжету об исследовании относительно неизведанной поверхности Марса, но и то, что будет будоражить вас как игрока, а также высоко поднимет ставки. Заставить Кэти повиснуть на краю скалы под угрозой невозможности ослабить хватку — отличный способ сделать это.

Документальный фильм „Фри-соло“ помог родиться идее об опасности, ощущении, что это твоё последнее путешествие, если ты отпустишь руку».