В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
1 час назад

Авторы MechWarrior 5 работают над новой игрой в серии

Игромания.ру

Гостем свежего выпуска подкаста No Guts No Galaxy стал Расс Баллок, руководитель студии Piranha Games, ответственной за симулятор гигантских боевых роботов MechWarrior 5: Mercenaries.

Авторы MechWarrior 5 работают над новой игрой в серии
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Как оказалось, команда уже трудится над новой игрой в легендарной серии, события которой разворачиваются во вселенной Battletech. По словам Баллока, игру формально анонсируют этой осенью — возможно, в сентябре. Это будет отдельный продукт, не связанный непосредственно с MechWarrior 5: Mercenaries и не представляющий собой дополнение для неё, но базирующийся на той же технологической базе. Основными режимами игры будут однопользовательская кампания и кооператив.

Формулировки разработчика кажутся нарочито расплывчатыми, и складывается впечатление, что речь идёт не о MechWarrior 6, а о неком побочном продукте или спин-оффе.

Несмотря на относительно скорый анонс, релиз игры может не состояться вплоть до 2025 года, когда заканчивается лицензия на использование торговой марки и вселенной культового настольного воргейма. Разработчик отметил, что в этом случае команде может потребоваться небольшое продление лицензии.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители