Авторы MechWarrior 5 работают над новой игрой в серии

Гостем свежего выпуска подкаста No Guts No Galaxy стал Расс Баллок, руководитель студии Piranha Games, ответственной за симулятор гигантских боевых роботов MechWarrior 5: Mercenaries.
Как оказалось, команда уже трудится над новой игрой в легендарной серии, события которой разворачиваются во вселенной Battletech. По словам Баллока, игру формально анонсируют этой осенью — возможно, в сентябре. Это будет отдельный продукт, не связанный непосредственно с MechWarrior 5: Mercenaries и не представляющий собой дополнение для неё, но базирующийся на той же технологической базе. Основными режимами игры будут однопользовательская кампания и кооператив.
Формулировки разработчика кажутся нарочито расплывчатыми, и складывается впечатление, что речь идёт не о MechWarrior 6, а о неком побочном продукте или спин-оффе.
Несмотря на относительно скорый анонс, релиз игры может не состояться вплоть до 2025 года, когда заканчивается лицензия на использование торговой марки и вселенной культового настольного воргейма. Разработчик отметил, что в этом случае команде может потребоваться небольшое продление лицензии.