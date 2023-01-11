Авторы MechWarrior 5 работают над новой игрой в серии

Как оказалось, команда уже трудится над новой игрой в легендарной серии, события которой разворачиваются во вселенной Battletech. По словам Баллока, игру формально анонсируют этой осенью — возможно, в сентябре. Это будет отдельный продукт, не связанный непосредственно с MechWarrior 5: Mercenaries и не представляющий собой дополнение для неё, но базирующийся на той же технологической базе. Основными режимами игры будут однопользовательская кампания и кооператив.