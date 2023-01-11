Эксперт назвал лучшие мониторы для игрового компьютера в 2022 г.

Если вы ищете новый монитор для игр, то обязательно прочтите этот материал перед покупкой. В нём специалист перечислил лучшие на сегодня модели для всех разрешений: 1080p, 1440p и 4К.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

При покупке нового монитора для компьютера важно обращать внимание на несколько деталей. Это разрешение, размер, тип матрицы, HDR и пр.

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Так, если у вас бюджетный компьютер или если вы киберспортсмен, то оптимальным решением для вас станет покупка монитора с разрешением 1080p. Если компьютер вам нужен для работы с видео, с графикой, с документами, если вы хотите получить высокую детализацию в играх и если компьютерная сборка стоит 80-120 тысяч рублей, то выбирайте 1440p. А если вы выбираете монитор на будущее, то есть планируете пользоваться им долго, то берите 4К. Но все эти разрешения относятся именно к стандартному соотношению сторон: 16:9.

Лучшие модели для 1080p

AOC 24G2U. Это самый популярный монитор за последнее время. К тому же у него есть и 27-дюймовый вариант (см. следующий пункт). Это монитор с широким разрешением и частотой обновления в 144 Гц. Стоит он в районе 15-17 тысяч рублей.

AOC 27G2U. Аналог предыдущей модели, но с большим разрешением. Стоит, соответственно, он тоже чуть дороже.

MSI Optix MAG251RX. Он стоит чуть дороже предыдущих и имеет чуть выше яркость: 400 Кд/м2 (у мониторов выше - 250 Кд/м2). Кроме того, он поддерживает G-SYNC Compatible.

Dell S2721HGF. Интересен этот монитор будет людям, которые хотят приобрести изогнутую модель. По остальным характеристикам монитор близок к AOC.

Nitro XV242YPbmiiprx. Отличается высокой частотой обновления (165 Гц), поддержкой FreeSenc Premium.

LG 27GN650-B. Здесь вполне обычная яркость в 350 Кд/м2, поддерживает монитор одновременно G-SYNC Compatibple и FreeSync Premium.

Лучший монитор для киберспорта

Asus ROG Swift 360Hz PG259QN (или PG259QNR). Диагональ экрана у него составляет 24,5 дюйма, разрешение - 1080p, частота обновления - 360 Гц. Присутствует также поддержка Nvidia G-SYNC.

Оптимальные модели для 1440р

BenQ EX2780Q. 27-дюймовая модель, которая также поддерживает FreeSync.

LG 27GP850. Тоже имеет диагональ 27 дюймов, но поддерживает G-SYNC Compatibple, FreeSync Premium.

Лучшие мониторы для 1440p

Dell Alienware AW2721D. Довольно яркая модель (450 Кд/м2) с поддержкой G-SYNC Ultimate.

ASUS ROG SWIFT PG329Q. Тоже очень яркий монитор с диагональю 32 дюйма и поддержкой G-SYNC Compatible.

Samsung Odyssey G7 C27G75T. Имеется в виду изогнутый вариант этой модели.

Оптимальный монитор для 2160p (4К)

LG 27GP950. Он обладает диагональю в 27 дюймов, яркостью 400 Кд/м2, поддержкой G-SYNC Compatible, FreeSync Premium Pro.

Лучший монитор для 2160p (4К)