Подробности нового патча для Bayonetta 3

Разработчики из PlatinumGames выпустили патч 1.2 для Bayonetta 3, который привносит ряд различных улучшений.

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В первую очередь они затрагивают боевые движения новой второстепенной героини, Виолы, за которую пользователи тоже играют в процессе истории. В частности, авторы добавили различные анимации, исправили ошибки с комбо, оружием, предметами и тому подобным.

Ещё обновление снижает сложность в некоторых локациях Нильфхейма и исправляет работу камеры в отдельных ситуациях. Кроме того, создатели убрали всевозможные баги, с которыми игроки ранее могли столкнуться в проекте.