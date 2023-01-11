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29 минут назад

Новый патч для Bayonetta 3 улучшает Виолу и снижает сложность

Игромания.ру

Разработчики из PlatinumGames выпустили патч 1.2 для Bayonetta 3, который привносит ряд различных улучшений.

Подробности нового патча для Bayonetta 3
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В первую очередь они затрагивают боевые движения новой второстепенной героини, Виолы, за которую пользователи тоже играют в процессе истории. В частности, авторы добавили различные анимации, исправили ошибки с комбо, оружием, предметами и тому подобным.

Ещё обновление снижает сложность в некоторых локациях Нильфхейма и исправляет работу камеры в отдельных ситуациях. Кроме того, создатели убрали всевозможные баги, с которыми игроки ранее могли столкнуться в проекте.

Возможно, что сама Виола может получить спин-офф в рамках серии — о возможности появления сторонних сюжетов рассказывал геймдизайнер Хидеки Камия. Впрочем, автор в целом готов заниматься всей франшизой ещё долго — хоть до девятой части.

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