Valve запретила привлекать блогеров для озвучки бандлов в Dota 2

Компания Valve внесла корректировки в правила Dota 2 для киберспортивных команд, запретив использовать в бандлах с озвучкой голоса не связанных с командой личностей и отредактированные реплики. Информация о нововведении появилась на официальной страничке игры.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Судя по всему, это сделано с целью исключить использование голосов известных блогеров, что стало популярной практикой. Отныне в записи реплик смогут принимать участие только члены команды, а сами голоса не должны подвергаться обработке с помощью сторонних приложений.