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41 минуту назад

Valve запретила привлекать блогеров для озвучки бандлов в Dota 2

Игромания.ру

Компания Valve внесла корректировки в правила Dota 2 для киберспортивных команд, запретив использовать в бандлах с озвучкой голоса не связанных с командой личностей и отредактированные реплики. Информация о нововведении появилась на официальной страничке игры.

Valve запретила привлекать блогеров для озвучки бандлов в Dota 2
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Судя по всему, это сделано с целью исключить использование голосов известных блогеров, что стало популярной практикой. Отныне в записи реплик смогут принимать участие только члены команды, а сами голоса не должны подвергаться обработке с помощью сторонних приложений.

Ранее стало известно, что RAMZES666 и SoNNeikO заработали вторую победу в ходе Dota Pro Circuit для Восточной Европы — киберспортсмены выиграли у белорусского дуэта Nemiga со счётом 2:0.

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