Что появилось в свежем обновлении PUBG

Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds раскрыли детали обновления 21.2, которое добавляет в игру различные нововведения и улучшает баланс.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Главной особенностью обновления стала Снежная зона на карте «Викенди» — когда игрок попадает в мощный буран, то он начинает получать урон каждую секунду, а скорость передвижения замедляется. Ещё у пользователя ухудшаются обзор и слышимость.

Правда, авторы подготовили специальное предупреждение о появлении снежной зоны, поэтому совсем уж неожиданным сюрпризом буря не станет. Сама зона присутствует как в обычных, так и пользовательских матчах.

Ещё на ту же карту добавили Тайные комнаты с ценными предметами, три ремонтных комплекта, мультидропы и специальные дорожные указатели. Кроме того, авторы привнесли небольшие изменения на картах «Санок» и «Таэго», а ещё включили дополнительные возможности в игровой процесс.