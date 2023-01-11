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1 час назад

Свежее обновление PUBG добавило снежную бурю и тайные комнаты

Игромания.руиещё 1

Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds раскрыли детали обновления 21.2, которое добавляет в игру различные нововведения и улучшает баланс.

Что появилось в свежем обновлении PUBG
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Главной особенностью обновления стала Снежная зона на карте «Викенди» — когда игрок попадает в мощный буран, то он начинает получать урон каждую секунду, а скорость передвижения замедляется. Ещё у пользователя ухудшаются обзор и слышимость.

Правда, авторы подготовили специальное предупреждение о появлении снежной зоны, поэтому совсем уж неожиданным сюрпризом буря не станет. Сама зона присутствует как в обычных, так и пользовательских матчах.

Ещё на ту же карту добавили Тайные комнаты с ценными предметами, три ремонтных комплекта, мультидропы и специальные дорожные указатели. Кроме того, авторы привнесли небольшие изменения на картах «Санок» и «Таэго», а ещё включили дополнительные возможности в игровой процесс.

К примеру, теперь можно сообщить о нарушениях со стороны бойца, оказавшего помощь в убийстве вашего героя. Помимо прочего, авторы исправили всевозможные ошибки и улучшили производительность проекта.

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