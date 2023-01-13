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42 минуты назад

В Epic Games Store бесплатно дарят сразу три игры

Чемпионат.comиещё 2

В Epic Games Store стартовала новая еженедельная бесплатная раздача игр. До 19 января пользователи магазина могут добавить в свою библиотеку три тайтла — Divine Knockout (DKO), First Class Trouble и Gamedec — Definitive Edition.

В Epic Games Store бесплатно дарят сразу три игры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

First Class Trouble

First Class Trouble — это клон знаменитой настольной игры «Мафия». По сюжету пассажирам некоего корабля нужно отключить агрессивный искусственный интеллект. Некоторые из соседей — самозванцы-андроиды, готовые предать в любой момент.

Divine Knockout (DKO)

Divine Knockout (DKO) — это яркий платформенный файтинг. В нём игрокам нужно взять на себя роль маленького, но могучего бога из мифов и легенд. Для достижения успеха необходимо выбивать соперников с карты.

Gamedec — Definitive Edition

Gamedec — изометрическое киберпанк-приключение. Игроку в роли детектива нужно расследовать преступления в виртуальных мирах. Для этого необходимо собирать информацию у свидетелей и подозреваемых, чтобы перехитрить злодеев и раскрыть их замыслы.

С 19 по 26 января Epic Games подарит всем желающим самобытное приключение Epistory — Typing Chronicles. Эта игра рассказывает о девочке, которая верхом на большой лисе даёт отпор злому насекомоподобному злодею, учинившему в мире оригами настоящий беспредел.

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