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1 час назад

В свежем геймплее Wo Long: Fallen Dynasty показали битву с большим боссом

Чемпионат.com

Издание IGN опубликовало свежий геймплей хардкорного экшена Wo Long: Fallen Dynasty. В видеофрагменте можно увидеть сражение с одним из боссов — существом по имени Аойе.

В свежем геймплее Wo Long: Fallen Dynasty показали битву с большим боссом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Внешним видом Аойе сильно напоминает быка с щупальцами. Босс довольно агрессивный и постоянно атакует игрока. Для битвы с ним придётся приноровиться и активнее уворачиваться от атак.

Wo Long: Fallen Dynasty — экшен от авторов Nioh о китайской мифологии. В игре, как и в Dark Souls, не будет выбора сложности, а сама она будет достаточно хардкорной.

Wo Long: Fallen Dynasty выйдет 3 марта на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. С релиза тайтл появится в сервисе Game Pass. Демоверсия проекта доступна на PS5 и Xbox Series, но не на консолях прошлого поколения.

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