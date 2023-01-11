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52 минуты назад

Авторы Deep Rock Galactic представили игровую статистику за прошлый год

Игромания.ру

Создатели кооперативного лутер-шутера Deep Rock Galactic по просьбе фанатов опубликовали игровую статистику за прошлый год. Ниже можно ознакомиться с самыми интересными фактами, а полная инфографика представлена в конце статьи.

Авторы Deep Rock Galactic представили игровую статистику за прошлый год
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Продажи, число игроков, игровое время и не только

  • Тираж Deep Rock Galactic с 2018 года (появления игры в раннем доступе) превысил 5,5 млн копий на всех платформах. В прошлом году было продано 2,340, 934 копии.
  • С полноценного релиза игры в 2020 году было продано более 3,4 млн дополнений.
  • В январе 2022 года подписчики PS Plus забрали игру 9,5 млн раз.
  • В прошлом году на всех платформах Xbox Deep Rock Galactic опробовали свыше 750 тыс новых игроков.
  • В среднем каждый обладатель игры в Steam проводил в ней 42 часа и 45 минут. В общем с 2018 пользователи Steam наиграли в Deep Rock Galactic 25,961 год.
  • 506,920 пользователей Steam провели в игре свыше 100 часов. Число игровых сессий в Steam с 2018 года составило 202,324,083. Число ежедневных игроков в Steam в 2022 году составило 113,700 человек.
  • Пиковый онлайн в Steam в 2022 году составил 46,688 человек. Deep Rock Galactic получила 97% позитивных отзывов в Steam и оказалась на 29 строчке в местном списке самых рейтинговых проектов всех времен.

Внутриигровая статистика

  • Всего в прошлом году игроки умерли 278,568,095 раз. Воскрешений насчитали 226,350,798.
  • 5 самых частых смертей на Хокссесе были вызваны падением, столкновением с Glyphid Grunt, дружественным огнём, столкновением с Glyphid Dreadnought и столкновением с Glyphid Praetorian.
  • Пострадали по вине Bosco в прошлом году всего 2,441 игроков.
  • В прошлом году игроки добыли рекордное число крафтовых минералов — 14,854,038,260.
  • Число добытого фазионита с начала второго сезона достигло отметки 377,873,823.
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