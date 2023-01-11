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45 минут назад

Коллекционная карточная Marvel Snap получила поддержку русского языка

Игромания.руиещё 1

Second Dinner, основанная бывшими разработчиками Hearthstone, продолжает выпускать патчи для коллекционной карточной игры Marvel Snap. Свежее обновление включает в себя следующее:

Запрещенная в РФ игра Marvel Snap получила поддержку русского языка
Фото: Игромания.руИгромания.ру
  • доступ к просмотру информации о каждом иллюстраторе карт; автоматический фильтр, показывающий во время редактирования колоды любимые вариации карт;
  • специальный одноразовый набор с кредитами и бустерами для нетерпеливых новичков;
  • новое аудио для нескольких локаций;
  • новые визуальные эффекты для Аэро и Полярис;
  • дополнительные корректировки баланса кард и обновления локаций;
  • исправления ошибок и не только.

А ещё Marvel Snap получила поддержку русского языка. При этом сама игра официально недоступна в российском регионе. Полное описание свежего патча можно найти здесь.

Marvel Snap распространяется бесплатно на PC и мобильных устройствах. За первую неделю после релиза игра смогла заработать на мобильных устройствах больше 2 млн долларов.В начале этого года в Marvel Snap стартовал новый сезон Savage Land с большим количеством свежего контента, включая появление персонажа Забу, новые карты и вариации, локации и многое другое.

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