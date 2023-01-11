Запрещенная в РФ игра Marvel Snap получила поддержку русского языка

А ещё Marvel Snap получила поддержку русского языка. При этом сама игра официально недоступна в российском регионе. Полное описание свежего патча можно найти здесь.

Marvel Snap распространяется бесплатно на PC и мобильных устройствах. За первую неделю после релиза игра смогла заработать на мобильных устройствах больше 2 млн долларов.В начале этого года в Marvel Snap стартовал новый сезон Savage Land с большим количеством свежего контента, включая появление персонажа Забу, новые карты и вариации, локации и многое другое.