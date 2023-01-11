«ВКонтакте» вложит в разработку видеоигр около 300 млн рублей

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что «ВКонтакте» в 2023 году планирует вложить около 300 млн рублей в российские игровые студии и запустить в университетах образовательные программы для подготовки профильных кадров.

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Несмотря на масштабные планы, эксперты считают, что «ВКонтакте» вряд ли будет делать упор на дорогие игры, поскольку окупить их за счёт российского рынка будет почти невозможно. Вероятно, компания сосредоточится на низкобюджетных проектах, которые можно быстро разработать.