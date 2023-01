UX-дизайнер God of War: Ragnarok ушла в Monolith делать игру про Чудо-женщину

В команде Monolith Productions, которая работает над игрой про Чудо-женщину из мира DC, пополнение. К студии присоединилась Мила Павлин, разработчица God of War: Ragnarok, занимавшая должность главного UX-дизайнера. В Monolith Павлин досталась роль директора по UX-дизайну.

Павлин сыграла большую роль в создании функций доступности God of War: Ragnarok, которые принесли игре награду в категории «Лучшие инновации в доступности» на The Game Awards 2022.

Анонс игры про Чудо-женщину состоялся в рамках The Game Awards 2021, но у неё всё ещё нет примерной даты выхода. Проект расскажет оригинальную историю Дианы, которой нужно объединить силы амазонок и обычных людей. Прототипом главной героини выступила модель Мэдисон Хоук, работавшая над антологией Netflix «Любовь, смерть и роботы», «Соником», кинематографическими трейлерами серии Batman и не только.Известно, что над игрой про Чудо-женщину работает старший сценарист Дженнифер Аллэвей, до этого занимавшаяся крупнобюджетным проектом во вселенной Dungeons & Dragons. А ещё в игре появится открытый мир и система «Немезида», известная по Middle-earth: Shadow of Mordor и Middle-earth: Shadow of War.