UX-дизайнер God of War: Ragnarok ушла в Monolith делать игру про Чудо-женщину

В команде Monolith Productions, которая работает над игрой про Чудо-женщину из мира DC, пополнение. К студии присоединилась Мила Павлин, разработчица God of War: Ragnarok, занимавшая должность главного UX-дизайнера. В Monolith Павлин досталась роль директора по UX-дизайну.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Павлин сыграла большую роль в создании функций доступности God of War: Ragnarok, которые принесли игре награду в категории «Лучшие инновации в доступности» на The Game Awards 2022.

Похоже, что команда Monolith тоже привержена идее поддержки доступности — об этом Павлин сообщила в своём Twitter. Разработчица отметила, что всего несколько лет назад игровая индустрия ощущалась по-другому, но теперь всё идёт чудесным путём.