В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
1 час назад

UX-дизайнер God of War: Ragnarok ушла в Monolith делать игру про Чудо-женщину

Игромания.ру

В команде Monolith Productions, которая работает над игрой про Чудо-женщину из мира DC, пополнение. К студии присоединилась Мила Павлин, разработчица God of War: Ragnarok, занимавшая должность главного UX-дизайнера. В Monolith Павлин досталась роль директора по UX-дизайну.

UX-дизайнер God of War: Ragnarok ушла в Monolith делать игру про Чудо-женщину
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Павлин сыграла большую роль в создании функций доступности God of War: Ragnarok, которые принесли игре награду в категории «Лучшие инновации в доступности» на The Game Awards 2022.

Похоже, что команда Monolith тоже привержена идее поддержки доступности — об этом Павлин сообщила в своём Twitter. Разработчица отметила, что всего несколько лет назад игровая индустрия ощущалась по-другому, но теперь всё идёт чудесным путём.

Анонс игры про Чудо-женщину состоялся в рамках The Game Awards 2021, но у неё всё ещё нет примерной даты выхода. Проект расскажет оригинальную историю Дианы, которой нужно объединить силы амазонок и обычных людей. Прототипом главной героини выступила модель Мэдисон Хоук, работавшая над антологией Netflix «Любовь, смерть и роботы», «Соником», кинематографическими трейлерами серии Batman и не только.Известно, что над игрой про Чудо-женщину работает старший сценарист Дженнифер Аллэвей, до этого занимавшаяся крупнобюджетным проектом во вселенной Dungeons & Dragons. А ещё в игре появится открытый мир и система «Немезида», известная по Middle-earth: Shadow of Mordor и Middle-earth: Shadow of War.

Игры,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители