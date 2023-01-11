VK поддержит российские игровые студии

VK в этом году вложит около 300 млн руб. в российские студии видеоигр. Кроме того, холдинг планирует запустить профильные образовательные программы в вузах, чтобы вырастить готовых специалистов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на презентацию холдинга в Минцифры.

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Собеседник издания, знакомый с планами компании, уточнил, что VK сосредоточится на инвестициях в проекты, которые находятся на стадии прототипа или в ранней стадии разработки.

«Студии, которые войдут в периметр VK, будут иметь особые условия на размещение проектов на платформе дистрибуции VK Play и в магазине приложений RuStore», — отметил он.

Активно привлекать аудиторию и разработчиков на свою площадку VK Play холдинг начал в 2022 году. Фактически он продолжает стратегию компании My.Games, которая суммарно за несколько лет вложила в создание видеоигр более 6 млрд руб., и ушла из России в декабре прошлого года. Но VK сосредоточится на низкобюджетных проектах с коротким циклом разработки, полагают эксперты.

По словам топ-менеджера крупного российского разработчика видеоигр, сейчас рынку не хватает стратегических инвесторов, готовых к долгосрочным вложениям. Ключевым вопросом при принятии инвестиционного решения становится стратегия и география продвижения студии, возможности закупки трафика.