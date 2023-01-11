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1 час назад

В The King of Fighters XV 7 января появится новый персонаж

Игромания.руиещё 1

SNK добавит в The King of Fighters XV нового персонажа Синго Ябуки. Это случится 17 января, в день старта второго сезона. Отмечается, что бойца озвучил актёр Такехито Коясу.

В The King of Fighters XV появится новый персонаж
Фото: СкриншотСкриншот

Помимо Синго Ябуки разработчики добавят ещё ряд персонажей: весной появится Ким Кап-Хван, а летом — Сильви Пола-Пола, Неджд и ещё двое не представленных персонажей. Кроме того, игроки, которые купят сезонный абонемент Fighter Pass, получат шесть дополнительных персонажей второго сезона.

Патч от 17 января обновит всех персонажей The King of Fighters XV и добавит 15 музыкальных композиций из предыдущих игр основной линейки KOF.

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