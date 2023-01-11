В The King of Fighters XV появится новый персонаж

SNK добавит в The King of Fighters XV нового персонажа Синго Ябуки. Это случится 17 января, в день старта второго сезона. Отмечается, что бойца озвучил актёр Такехито Коясу.

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Помимо Синго Ябуки разработчики добавят ещё ряд персонажей: весной появится Ким Кап-Хван, а летом — Сильви Пола-Пола, Неджд и ещё двое не представленных персонажей. Кроме того, игроки, которые купят сезонный абонемент Fighter Pass, получат шесть дополнительных персонажей второго сезона.