NVIDIA готовит компактные версии RTX 4070 и RTX 4060 Ti

Ютубер RedGamingTech поделился эксклюзивными фотографиями коробки для ещё не анонсированной RTX 4070. Новинка будет компактнее уже вышедших моделей.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Другой инсайдер (kopite7kimi) заявил, что аналогичная конструкция кулера может использоваться в другой видеокарте под названием RTX 4060 Ti. Обе модели ожидаются в первой половине 2023 года.