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1 час назад

Стартовало голосование за «Команду года» в FIFA 23

Чемпионат.com

EA Sports запустила голосование за лучших игроков прошлого года в FIFA 23 Ultimate Team. Геймеры могут выбрать своих кандидатов и составить свою команду, после чего 11 лучших футболистов получат усиленные карточки с невероятно высокими характеристиками.

Стартовало голосование за «Команду года» в FIFA 23
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Составить свою команду году в FIFA 23 можно на специальной странице на сайте EA Sports. Голосование продлится до 17 января.

В этом году в список номинантов попали сразу 100 игроков, среди которых вновь нет Криштиану Роналду. При этом в номинантах значится трио из «ПСЖ»: Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар, а также Карим Бензема и Эрлинг Холанд.

Что касается остальных позиций, то в EA особенно отметили футболистов из Марокко и Аргентины, которые блистали на ЧМ-2022 в Катаре.

Нападающие

EA Sports

Полузащитники

EA Sports

Защитники

EA Sports

Вратари

EA Sports
Игры,Карим Бензема,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
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