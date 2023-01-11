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56 минут назад

Стример взорвал миллиард блоков динамита в Minecraft — в итоге у него сгорел компьютер

Чемпионат.com

Российский контент-мейкер Артём Prostomaluy Алексеенко провёл прямой эфир на Twitch, во время которого собирался взорвать миллиард блоков динамита в Minecraft.

Стример взорвал миллиард блоков динамита в Minecraft — в итоге у него сгорел компьютер
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Однако в решающий момент ПК стримера не справился с нагрузкой: сначала трансляция на несколько секунд зависла, а затем и вовсе отключилась.

Сам Prostomaluy в своих соцсетях рассказал, что пытался отменить действие в игре, но это не помогло — а теперь его компьютер больше не включается.

При этом в комментариях зрители усомнились в честности стримера — некоторые уверены, что он использовал ситуацию для хайпа и не собирался выполнять челлендж, а для хайпа просто выключил блок питания ПК.

На канал Алексеенко на Twitch подписаны чуть менее 30 тыс. человек, его прямые трансляции собирают от 300 до 1200 зрителей.

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