Стример взорвал миллиард блоков динамита в Minecraft — в итоге у него сгорел компьютер

Российский контент-мейкер Артём Prostomaluy Алексеенко провёл прямой эфир на Twitch, во время которого собирался взорвать миллиард блоков динамита в Minecraft.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Однако в решающий момент ПК стримера не справился с нагрузкой: сначала трансляция на несколько секунд зависла, а затем и вовсе отключилась.

Сам Prostomaluy в своих соцсетях рассказал, что пытался отменить действие в игре, но это не помогло — а теперь его компьютер больше не включается.

При этом в комментариях зрители усомнились в честности стримера — некоторые уверены, что он использовал ситуацию для хайпа и не собирался выполнять челлендж, а для хайпа просто выключил блок питания ПК.