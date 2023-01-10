Cooler Master показала ПК-корпус в форме акулы

Компания Cooler Master в рамках конференции CES 2023 представила необычный корпус для ПК. Он выполнен в форме акулы, по дизайну напоминающую роботизированных животных из экшена Horizon: Zero Dawn.
Новинка получила название Shark X. Все основные компоненты ПК находятся в «голове» акулы, а плавник будет оснащен 120-мм процессорным кулером AIO, блоком питания SFX и антенной Wi-Fi.
Cooler Master намерена выпустить корпус как полноценную систему в конце 2023 года. Какие конкретно компоненты будут использоваться в системе, пока не раскрывается. Стоимость тоже неизвестна. Заглавное фото: Tom's Hardware