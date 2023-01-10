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1 час назад

Cooler Master показал ПК-корпус в форме акулы — выглядит шикарно

Cq.ru

Компания Cooler Master в рамках конференции CES 2023 представила необычный корпус для ПК. Он выполнен в форме акулы, по дизайну напоминающую роботизированных животных из экшена Horizon: Zero Dawn.

Cooler Master показала ПК-корпус в форме акулы
Фото: CQ.ruCQ.ru

Новинка получила название Shark X. Все основные компоненты ПК находятся в «голове» акулы, а плавник будет оснащен 120-мм процессорным кулером AIO, блоком питания SFX и антенной Wi-Fi.

CQ.ru
CQ.ru

Cooler Master намерена выпустить корпус как полноценную систему в конце 2023 года. Какие конкретно компоненты будут использоваться в системе, пока не раскрывается. Стоимость тоже неизвестна. Заглавное фото: Tom's Hardware

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