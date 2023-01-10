Cooler Master показала ПК-корпус в форме акулы

Компания Cooler Master в рамках конференции CES 2023 представила необычный корпус для ПК. Он выполнен в форме акулы, по дизайну напоминающую роботизированных животных из экшена Horizon: Zero Dawn.

Фото: CQ.ru CQ.ru

Новинка получила название Shark X. Все основные компоненты ПК находятся в «голове» акулы, а плавник будет оснащен 120-мм процессорным кулером AIO, блоком питания SFX и антенной Wi-Fi.

CQ.ru

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