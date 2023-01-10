Компания MSI около года не платила российскому программисту

Тайваньский производитель компьютеров MSI в течение почти всего 2022 года не платил российскому программисту Алексею Николайчуку за разработку и поддержку ПО для разгона видеокарт MSI Afterburner. Об этом, как сообщает издание DTF, россиянин написал на форуме Guru3D.
По словам Николайчука, лицензионные отчисления от MSI перестали поступать на его счет в феврале 2022 года.
«Скоро будет год с того дня, как MSI прекратила выполнять свои обязательства по лицензионному соглашению Afterburner «из-за политической ситуации», – написал Николайчук.
Также разработчик добавил, что продолжит какое-то время поддерживать MSI Afterburner на энтузиазме, но в долгосрочной перспективе, скорее всего, переключится на «что-то другое, что позволит зарабатывать».
В DTF обратили внимание, что вскоре после публикации манифеста Николайчука на Guru3D компания MSI дала комментарий изданию PC Gamer, в котором подтвердила приостановку выплат россиянину из-за экономических сложностей, вызванных конфликтом на Украине. В MSI также заявили, что надеются решить проблему в ближайшее время.