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1 час назад

Разработчик ПО Afterburner из РФ пожаловался на отсутствие выплат от MSI в течение 2022 года

Газета.Ru

Тайваньский производитель компьютеров MSI в течение почти всего 2022 года не платил российскому программисту Алексею Николайчуку за разработку и поддержку ПО для разгона видеокарт MSI Afterburner. Об этом, как сообщает издание DTF, россиянин написал на форуме Guru3D.

Компания MSI около года не платила российскому программисту
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Николайчука, лицензионные отчисления от MSI перестали поступать на его счет в феврале 2022 года.

«Скоро будет год с того дня, как MSI прекратила выполнять свои обязательства по лицензионному соглашению Afterburner «из-за политической ситуации», – написал Николайчук.

Также разработчик добавил, что продолжит какое-то время поддерживать MSI Afterburner на энтузиазме, но в долгосрочной перспективе, скорее всего, переключится на «что-то другое, что позволит зарабатывать».

В DTF обратили внимание, что вскоре после публикации манифеста Николайчука на Guru3D компания MSI дала комментарий изданию PC Gamer, в котором подтвердила приостановку выплат россиянину из-за экономических сложностей, вызванных конфликтом на Украине. В MSI также заявили, что надеются решить проблему в ближайшее время.

Игры,Алексей Николайчук,
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