Компания MSI около года не платила российскому программисту

Тайваньский производитель компьютеров MSI в течение почти всего 2022 года не платил российскому программисту Алексею Николайчуку за разработку и поддержку ПО для разгона видеокарт MSI Afterburner. Об этом, как сообщает издание DTF, россиянин написал на форуме Guru3D.

По словам Николайчука, лицензионные отчисления от MSI перестали поступать на его счет в феврале 2022 года.

«Скоро будет год с того дня, как MSI прекратила выполнять свои обязательства по лицензионному соглашению Afterburner «из-за политической ситуации», – написал Николайчук.

Также разработчик добавил, что продолжит какое-то время поддерживать MSI Afterburner на энтузиазме, но в долгосрочной перспективе, скорее всего, переключится на «что-то другое, что позволит зарабатывать».