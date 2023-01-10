Утекли фото коробки видеокарты RTX 4070 с низким энергопотреблением

Блогер RedGamingTech опубликовал несколько изображений с коробками от будущей видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070. По ним можно узнать приблизительный размер грядущего чипа: кажется, он действительно будет куда меньше RTX 4070 Ti. Так, на коробке сообщается размер 4070: в ширину она будет всего лишь 112 миллиметров. Для сравнения: у RTX 4080 этот показатель составляет 140 миллиметров.