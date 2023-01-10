Обновленная версия «Ведьмака 3» получила мод с видом от первого лица

Автор известной в узких кругах модификации Gervant First Person Mod, призванной предоставить всем желающим возможность окунуться в «Ведьмака 3» с видом от первого лица, адаптировал своё творение для обновлённой версии ролевой игры.
Создатель мода отмечает, что в текущей сборке мода не все элементы работают идеально. Так, например, тень протагониста игры Геральта из Ривии некорректно отображается в режиме с включённой трассировкой лучей. Кроме того, с некоторыми объектами довольно трудно взаимодействовать с видом от первого лица. Автор пока не решил эту проблему, однако у модификации есть возможность на лету переключать режимы камеры, что поможет в случае столкновения с этим неприятным багом.
Обновлённая версия The Witcher 3: Wild Hunt вышла 14 декабря 2022 года, сразу оказавшись в центре небольшого скандала из-за технического состояния. Проблемы коснулись в первую очередь PC-версии игры, которую разработчики из CD Projekt RED пообещали оперативно починить. Несмотря на это, игра до сих пор не получила крупных обновлений — авторы ограничились лишь двумя хотфиксами с минорными исправлениями. Впрочем, фанатское сообщество на стало ждать официальных патчей и взялось за работу самостоятельно — энтузиаст обнаружил способ улучшить производительность игры в режиме RTX.