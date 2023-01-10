Обновленная версия «Ведьмака 3» получила мод с видом от первого лица

Создатель мода отмечает, что в текущей сборке мода не все элементы работают идеально. Так, например, тень протагониста игры Геральта из Ривии некорректно отображается в режиме с включённой трассировкой лучей. Кроме того, с некоторыми объектами довольно трудно взаимодействовать с видом от первого лица. Автор пока не решил эту проблему, однако у модификации есть возможность на лету переключать режимы камеры, что поможет в случае столкновения с этим неприятным багом.