В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
18 минут назад

Для Nintendo Switch выпустили геймпад, у которого не дрифтят стики

Чемпионат.com

Компания NYXI представила собственную версию геймпада для Nintendo Switch под названием Wizard Wireless Joy-pad. Его можно использовать как в в портативном формате, так и в обычном — прямо как оригинальный контроллер. Внешне он напоминает WaveBird от GameCube с очень похожим расположением кнопок.

Для Nintendo Switch выпустили геймпад, у которого не дрифтят стики
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Главной особенностью геймпада называют специальный дизайн стиков, благодаря которому они не будут страдать от дрифта. Именно с этой проблемой сталкиваются многие пользователи Switch спустя всего несколько месяцев использования оригинального контроллера. Кроме того, в Wizard Wireless Joy-pad улучшили триггеры, а на задней части появились сразу несколько дополнительных кнопок управления.

Wizard Wireless Joy-pad уже можно купить на официальном сайте NYXI. Стоимость геймпада составляет $69 — около 5000 рублей.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители