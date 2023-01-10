Для Nintendo Switch выпустили геймпад, у которого не дрифтят стики

Компания NYXI представила собственную версию геймпада для Nintendo Switch под названием Wizard Wireless Joy-pad. Его можно использовать как в в портативном формате, так и в обычном — прямо как оригинальный контроллер. Внешне он напоминает WaveBird от GameCube с очень похожим расположением кнопок.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Главной особенностью геймпада называют специальный дизайн стиков, благодаря которому они не будут страдать от дрифта. Именно с этой проблемой сталкиваются многие пользователи Switch спустя всего несколько месяцев использования оригинального контроллера. Кроме того, в Wizard Wireless Joy-pad улучшили триггеры, а на задней части появились сразу несколько дополнительных кнопок управления.