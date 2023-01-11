Инсайдеры предположили, сколько будут стоить видеокарты RTX 4070 и RTX 4060 Ti

Инсайдеры полагают, что за GeForce RTX 4070 попросят от 600 до 699 долларов, а GeForce RTX 4060 Ti, по прогнозам, будет стоить от 500 до 599 долларов. Ни одна из озвученных видеокарт еще не была официально анонсирована.
Вместе с предварительной ценой известны и предварительные характеристики новых видеокарт. По слухам, GeForce RTX 4070 получит 5888 CUDA ядер и 12 Гб видеопамяти. Что до GeForce RTX 4060 Ti, то видеокарта может получить столько же памяти.
Референсная GeForce RTX 4070 получит размер в 112 мм, в то время как старшие модели нового поколения — GeForce RTX 4080 и RTX 4090 — имеют размер 137 мм. Как сообщается из различных источников, производство RTX 4070 и RTX 4060 Ti уже стартовало, так что стоит ожидать появления видеокарт в магазинах уже этой весной. Заглавное фото: notebookcheck.net