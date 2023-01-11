Инсайдеры предположили, сколько будут стоить видеокарты RTX 4070 и RTX 4060 Ti

Инсайдеры полагают, что за GeForce RTX 4070 попросят от 600 до 699 долларов, а GeForce RTX 4060 Ti, по прогнозам, будет стоить от 500 до 599 долларов. Ни одна из озвученных видеокарт еще не была официально анонсирована.

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Вместе с предварительной ценой известны и предварительные характеристики новых видеокарт. По слухам, GeForce RTX 4070 получит 5888 CUDA ядер и 12 Гб видеопамяти. Что до GeForce RTX 4060 Ti, то видеокарта может получить столько же памяти.