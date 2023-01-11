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13 минут назад

Инсайдеры предположили, сколько будут стоить видеокарты RTX 4070 и RTX 4060 Ti

Cq.ruиещё 1

Инсайдеры полагают, что за GeForce RTX 4070 попросят от 600 до 699 долларов, а GeForce RTX 4060 Ti, по прогнозам, будет стоить от 500 до 599 долларов. Ни одна из озвученных видеокарт еще не была официально анонсирована.

Инсайдеры предположили, сколько будут стоить видеокарты RTX 4070 и RTX 4060 Ti
Фото: Cq.ruCq.ru

Вместе с предварительной ценой известны и предварительные характеристики новых видеокарт. По слухам, GeForce RTX 4070 получит 5888 CUDA ядер и 12 Гб видеопамяти. Что до GeForce RTX 4060 Ti, то видеокарта может получить столько же памяти.

Референсная GeForce RTX 4070 получит размер в 112 мм, в то время как старшие модели нового поколения — GeForce RTX 4080 и RTX 4090 — имеют размер 137 мм. Как сообщается из различных источников, производство RTX 4070 и RTX 4060 Ti уже стартовало, так что стоит ожидать появления видеокарт в магазинах уже этой весной. Заглавное фото: notebookcheck.net

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