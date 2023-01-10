Аналитик: Hogwarts Legacy станет одним из крупнейших релизов 2023 года

Основываясь на информации о предварительных заказах на различных платформах, аналитик Benji-Sales отмечает, что Hogwarts Legacy обеспечен статус одного из крупнейших релизов 2023 года.

Несмотря на некоторую критику, ролевая игра по вселенной «Гарри Поттера» остаётся горячо ожидаемой людьми по всему миру. Речь идёт не только о геймерах, но и о многочисленных поклонниках франшизы.

В начале месяца мы сообщали о том, что Hogwarts Legacy стала лидером по продажам в Steam и вошла в свежий чарт. В прошлом году игра возглавила список желаемого, обойдя Starfield, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl и другие крупные проекты. В настоящий момент Hogwarts Legacy также занимает пятое место в списке самых продаваемых игр в магазине Valve.

Benji-Sales сообщает, что и на консолях игра пользуется бешеным спросом. Некоторые пользователи признались, что решили сменить платформу, сделав предзаказ в PlayStation Store ради эксклюзивного контента.