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36 минут назад

Аналитик: Hogwarts Legacy станет одним из крупнейших релизов этого года

Игромания.ру

Основываясь на информации о предварительных заказах на различных платформах, аналитик Benji-Sales отмечает, что Hogwarts Legacy обеспечен статус одного из крупнейших релизов 2023 года.

Аналитик: Hogwarts Legacy станет одним из крупнейших релизов 2023 года
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Несмотря на некоторую критику, ролевая игра по вселенной «Гарри Поттера» остаётся горячо ожидаемой людьми по всему миру. Речь идёт не только о геймерах, но и о многочисленных поклонниках франшизы.

В начале месяца мы сообщали о том, что Hogwarts Legacy стала лидером по продажам в Steam и вошла в свежий чарт. В прошлом году игра возглавила список желаемого, обойдя Starfield, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl и другие крупные проекты. В настоящий момент Hogwarts Legacy также занимает пятое место в списке самых продаваемых игр в магазине Valve.

Benji-Sales сообщает, что и на консолях игра пользуется бешеным спросом. Некоторые пользователи признались, что решили сменить платформу, сделав предзаказ в PlayStation Store ради эксклюзивного контента.

Релиз Hogwarts Legacy состоится 10 февраля на PC, Xbox Series и PlayStation 5. В версии для Xbox One и PlayStation 4 можно будет сыграть только 4 апреля, а для Nintendo Switch — 25 июля.

Игры,Гарри Поттер,
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