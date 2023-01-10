Кролики и монстры: вышел тизер мультиплеерного хоррора Carnival Hunt

В Carnival Hunt один игрок должен взять на себя роль карнавального монстра, а другие игроки становятся кроликами. Задача кроликов — не попасться монстру и не потратить все заводные ключи. Кролики должны играть сообща, чтобы продержаться до того момента, пока не иссякнет заряд карнавального монстра.