Кролики и монстры: вышел тизер мультиплеерного хоррора Carnival Hunt

На канале IGN появился новый кинематографический тизер Carnival Hunt, асимметричного социального мультиплеерного хоррора от первого лица.
В Carnival Hunt один игрок должен взять на себя роль карнавального монстра, а другие игроки становятся кроликами. Задача кроликов — не попасться монстру и не потратить все заводные ключи. Кролики должны играть сообща, чтобы продержаться до того момента, пока не иссякнет заряд карнавального монстра.
Проектом занимается независимая монгольская студия Beer Night Studio в сотрудничестве с независимым инди-издательством Crytivo. В скором времени ожидается запуск Kickstarter-кампании Carnival Hunt. Релиз пока запланирован на этот год.
Среди особенностей Carnival Hunt также отмечают: