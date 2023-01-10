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15 минут назад

Кролики и монстры: вышел тизер мультиплеерного хоррора Carnival Hunt

Игромания.ру

На канале IGN появился новый кинематографический тизер Carnival Hunt, асимметричного социального мультиплеерного хоррора от первого лица.

Кролики и монстры: вышел тизер мультиплеерного хоррора Carnival Hunt
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В Carnival Hunt один игрок должен взять на себя роль карнавального монстра, а другие игроки становятся кроликами. Задача кроликов — не попасться монстру и не потратить все заводные ключи. Кролики должны играть сообща, чтобы продержаться до того момента, пока не иссякнет заряд карнавального монстра.

Проектом занимается независимая монгольская студия Beer Night Studio в сотрудничестве с независимым инди-издательством Crytivo. В скором времени ожидается запуск Kickstarter-кампании Carnival Hunt. Релиз пока запланирован на этот год.

Среди особенностей Carnival Hunt также отмечают:

  • выживание двух сторон — не только кроликов, но и монстра;
  • каждый карнавальный монстр обладает уникальным набором умений;
  • реиграбельность;
  • реализация внутриигрового позиционного голосового чата;
  • честная игра без одностороннего преимущества — все игроки играют от первого лица.
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