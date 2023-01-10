Работник сервисного центра назвал лучшие версии видеокарт RTX 3080 и 3080 Ti

Собираетесь брать RTX 3080 или 3080 Ti? Тогда обратите внимание на шесть моделей.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Ведущий YouTube-канала VIK-off рассказал, на какие версии RTX 3080 и 3080 Ti стоит обратить внимание при покупке. Они действительно соответствуют своей стоимости.

Asus Strix 3080-3080 Ti. По мнению эксперта, эта карта действительно заслуживает первой строчки рейтинга. Из популярных моделей она - самая сбалансированная. Несмотря на то, что система охлаждения здесь многим не нравится. К тому же эту видеокарту реже всего приносят в ремонт.

Ferra.ru

HOF 3080. Питание видеопамяти у этой версии стоит вполне неплохое. Имеет эта видеокарта испарительную камеру, которая помогает контролировать температуру, но она может доставить проблемы в случае поломки. В целом это вариант, который сочетает в себе сбалансированность и качественную компонентную базу.

Ferra.ru

Founders Edition 3080. У этой видеокарты - самая жирная зона VRM, которая только существует.

Ferra.ru

Vulkan 3080. Это копия HOF 3080 за исключением питания видеопамяти. Нередко приходят подобные карты с пробитием питальника.

Ferra.ru

sUPRIM. Это уже некий «фастфуд» от мира видеокарт, по мнению эксперта. Компонентная база у таких видеокарт будет хуже, чем на картах выше. Единственное, из-за чего имеет смысл заплатить, - это предохранители. И ещё эти карточки чаще остальных приходят с пробитием питальника.

Ferra.ru

EVGA FTW3. Подобные видеокарты сбалансированы, имеют приятный дизайн. Однако их очень часто в последнее время стали приносить в ремонт с пробитием дермосов. Плюс этой модели - в предохранителях.