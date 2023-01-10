В «М.Видео» назвали самые популярные игры для консолей за 2022 год

Игры Horizon Forbidden West, «Uncharted: Наследие воров. Коллекция» и FIFA 23 стали самыми популярными «консольными» новинками прошлого года. Помимо озвученной тройки лидеров Группа «М.Видео-Эльдорадо» составила пятёрки лучших проектов за 2022 год для каждой консоли отдельно.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Так, PlayStation 4 остаётся самой массовой консольной платформой. Владельцы PS4 чаще всего покупали Cyberpunk 2077. Второе место занял приключенческий экшен Horizon Forbidden West, в третье — FIFA 22. Также в топ вошли Grand Theft Auto V и The Last of Us Part II.

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Топ-5 в октябре-декабре для PlayStation 4:

Cyberpunk 2077;

FIFA 23;

FIFA 22;

Elden Ring;

Red Dead Redemption 2.

Второе место по продажам занимают игры для PlayStation 5. В этой категории лидируют Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man: Miles Morales и «Uncharted: Наследие воров. Коллекция», в топ-5 также Elden Ring и Mortal Kombat 11: Ultimate. По данным пресс-службы «М.Видео», доля PlayStation 5 за год увеличилась почти втрое — с 7% до 20%.

Топ-5 в октябре-декабре для PlayStation 5:

Marvel's Spider-Man: Miles Morales;

God of War: Ragnarok;

Grand Theft Auto V;

Elden Ring;

Horizon Forbidden West.

Третьей по количеству проданных игр оказалась Nintendo Switch. Наибольшим спросом у российских игроков пользовались Ring Fit Adventure, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD и Animal Crossing: New Horizons. У них первое, второе и третье места соответственно. В пятёрку вошли The Legend of Zelda: Breath of the Wild и сборник «Assassin's Creed: Эцио Аудиторе. Коллекция».

Топ-5 в октябре-декабре для Nintendo Switch:

Minecraft;

NieR: Automata. The End of YoRHa Edition;

Super Mario Odyssey;

Crash Team Racing Nitro-Fuele;

GTA Trilogy – The Definitive Edition.

Что касается консолей Xbox Series X/S, то здесь на первом месте Dying Light 2: Stay Human. Второе место — у Gears Tactics, а третье — у Elden Ring. В числе лидеров также оказались файтинг Mortal Kombat 11: Ultimate и Call of Duty: Vanguard.

Топ-5 в октябре-декабре для Xbox Series X/S:

Just Dance 2022;

Gears Tactics;

Dying Light 2: Stay Human;

Mortal Kombat 11: Ultimate;

FIFA 23.

Владельцы Xbox One чаще всего отдавали предпочтение Cyberpunk 2077, Minecraft Starter Collection и FIFA 22. Четвёртую строчку заняла Grand Theft Auto V, а замкнула пятёрку — Mortal Kombat XL.

Топ-5 в октябре-декабре для Xbox One: