В «М.Видео» назвали самые популярные игры для консолей за 2022 год

Так, PlayStation 4 остаётся самой массовой консольной платформой. Владельцы PS4 чаще всего покупали Cyberpunk 2077. Второе место занял приключенческий экшен Horizon Forbidden West, в третье — FIFA 22. Также в топ вошли Grand Theft Auto V и The Last of Us Part II.

Третьей по количеству проданных игр оказалась Nintendo Switch. Наибольшим спросом у российских игроков пользовались Ring Fit Adventure, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD и Animal Crossing: New Horizons. У них первое, второе и третье места соответственно. В пятёрку вошли The Legend of Zelda: Breath of the Wild и сборник «Assassin's Creed: Эцио Аудиторе. Коллекция».