Глава Naughty Dog обсудил Elden Ring и сериал The Last of Us

Нил Дракманн, геймдиректор обеих The Last of Us и Uncharted 4, обсудил с The Washington Post такие темы, как Elden Ring, различия между созданием видеоигр и кино и не только.

Говоря о знаменитом творении FromSoftware, Дракманн признался, что его заинтриговал нестандартный подход к повествованию. Elden Ring рассказывает историю не с помощью традиционных методов, а с помощью свободы и самостоятельности игроков. Такой стиль игры подтолкнул Naughty Dog к новому мышлению: рассказывать больше интересных историй не только через кинематографичность.

Что касается различий между созданием игр и фильмов, то Дракманн напомнил, что «принимать творческие решения сложно — особенно, когда речь идёт о масштабном сотрудничестве». Во время работы над сериалом The Last of Us для HBO команде пришлось отказаться от некоторых крутых идей в пользу идей, которые «вели к сути истории».

Дракманн привёл в пример глухоту Сэма — это одно из изменений, которое включили в сериал. Героя, кстати, играет глухой актёр. Глухота Сэма открыла для создателей шоу интересные возможности повествования, которые в некотором роде впечатляют больше, чем игровые эпизоды.

Кроме того, Дракманна спросили о балансе между художественной целостностью и коммерческим требованиям. Геймдиректор признался, что он не стремится к максимальной прибыли — в этом случае он бы работал над Crash Bandicoot 17. Ему достаточно иметь прибыль, которой хватает на новый проект. По словам Дракманна, сначала артист охватывает определённую аудиторию, а затем уже успешный бизнесмен получает возможность расти и нанимать больше людей, чтобы продолжать своё дело.

В конце интервью Дракманн выразил восхищение игровой индустрией, отметив её способность постоянно удивлять и развиваться. Говоря о лучших играх 2022 года, он выбрал своими фаворитами Vampire Survivors, Elden Ring и The Case of the Golden Idle.

Напомним, что Naughty Dog занимается сразу несколькими игровыми проектами. Нам уже известно о мультиплеерном проекте по The Last of Us, подробнее о котором должны рассказать как раз в этом году. Недавно один из инсайдеров заявил, что следующей игрой Дракманна станет именно The Last Of Us Part III — у триквела, кстати, уже есть набросок сценария.