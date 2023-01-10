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30 минут назад

Журналист опробовал костюм OWO Skin, передающий ощущения сквозных ранений из дробовика

Газета.Ru

Журналист Laptop Mag Джейсон Ингланд опробовал на выставке CES 2023 тактильный костюм OWO Skin, позволяющий чувствовать в VR-играх такие воздействия, как сквозные ранения из дробовика.

Создан костюм, передающий ощущения ранений от оружия
Фото: Газета.руГазета.ру

Разработчики рассказали корреспонденту, что имитируются не только ощущения от попадания пуль из оружия, но и порывы ветра, колющие удары или движение насекомых по телу.

По их словам, костюм из лайкры весит около 600 граммов и поддерживается разными платформами, включая ПК, Android и iOS. OWO Skin питается от встроенных аккумуляторов, которых, как уверяет разработчик, хватит на восемь часов работы. Ощущения передаются костюму с помощью Bluetooth.

При ранении игроку передается три отдельных ощущения — самого попадания, кровотечения, формирования отверстия при выходе пули из тела. Ингланд отметил, что лично для него наиболее неприятным оказались не огнестрельные раны, а имитация движения пауков по его телу. Он добавил, что «действительно чувствовал, как выстрелы проходили через его плечо и выходили с другого конца тела».

Ранее «Газета.Ru» рассказала про самые странные гаджеты, которые были показаны на американской выставке CES 2023. Среди них такие необычные устройства, как принтер для бровей и лаборатория на унитазе.

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