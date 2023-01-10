Экс-сотрудников Striking Distance не упомянули в титрах The Callisto Protocol

По данным издания GamesIndustry.biz, около двадцати бывших сотрудников Striking Distance Studios не были упомянуты в титрах The Callisto Protocol. Напрямую с журналистами поговорили только пять человек.

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По словам специалистов, их имена были убраны «без всякой на то причины». При этом, как утверждается, некоторые бывшие сотрудники внесли значительный вклад в разработку игры. По словам одного человека, из титров убрали штатных разработчиков, которые проработали в Striking Distance больше года, а также тех, кто успел поработать с геймдиректором The Callisto Protocol Гленом Скофилдом в Sledgehammer Games. Другой человек назвал пострадавших сотрудников «главными людьми, которые построили студию».

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Кроме того, Striking Distance обвинили в фаворитизме, злоупотреблении «системой кредитов» и несправедливом отношении к тем, кто не нравился руководству. Сообщается, что даже те сотрудники, которые попали в титры The Callisto Protocol, не ожидали увидеть свои имена в категориях вроде «Дополнительная» помощь или «Прочее» в самом конце.

Напомним, что ещё до релиза The Callisto Protocol Скофилда раскритиковали за кранчи и тяжёлую работу, о которых тот гордо рассказывал в Twitter. Позже геймдиректор принёс свои извинения, отметив, что его слова могли воспринять неправильно. Однако многие (большинство, но не все) из сотрудников, с которыми пообщалось издание GamesIndustry.biz, подтвердили, что им действительно пришлось перерабатывать. По их словам, Striking Distance больше говорит о поддержке благополучия своих работников, чем делает что-то в этом направлении.

Некоторые источники также указали на то, что уход сотрудников из студии никак не оглашался. Это было странно работать с кем-то, а потом узнать через неделю или месяц, что этот кто-то покинул команду. Один человек высказал мнение, что Striking Distance просто не хотела подрывать моральный дух новостями об увольнениях, другой — что студия ведёт «мстительную» политику. Последнее якобы объясняется тем, что «парням из Sledgehammer» нравится лояльность, а за её отсутствие наказывают. Поэтому исключение из титров можно считать эдаким «средним пальцем».